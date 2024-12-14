Экс-министра обороны Вальтера Брага Нетто обвинили в том, что он был одним из организаторов военного переворота в 2022 году. Тогда на выборах президента победу одержал Лула да Силва с минимальным отрывом от своего главного соперника – тогдашнего главы страны – Жаира Болсонару, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Хотели помешать инаугурации да Силвы

В ноябре 2024 года федеральная полиция обвинила Брагу Нетто вместе с Болсонару, старшими помощниками и бывшими военными командирами в сговоре с целью помешать Луле вступить в должность. Известно, что ими рассматривался вариант убийства политика вскоре после выборов.

Арест экс-министра обороны состоялся после того, как следователи обнаружили доказательства большей роли генерала в заговоре по государственному перевороту, чем считалось ранее.

Так, установлено, что встреча, на которой обсуждали план убийства Лулы и избранного им вице-президента Джеральдо Алкмина, происходила в доме Брага Нетто. Кроме того, полиция утверждает, что генерал дал деньги тем, кто причастен к заговору.

Следователи говорят, что Брага Нетто также пытался вмешаться в полицейское расследование, стремясь получить детали показаний Мауро Сида, помощника Болсонаро, который сотрудничает с полицией.

В заявлении федеральная полиция заявила, что выдала два ордера на обыск в связи с арестом. Обыски прошли в резиденции Браги Нетто в Рио-де-Жанейро и доме полковника в отставке Флавио Ботельо Перегрино в Бразилиа.

К слову, Лула да Силва показался на людях после того, как ему сделали трепанацию черепа. Напомним, еще в октябре политик упал в ванной и сильно ударился головой.