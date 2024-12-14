Бразильскому лидеру сделали трепанацию черепа. Она нужна была для дренирования гематомы. Отмечается, что операция прошла успешно, без осложнений, и президент уже выздоравливает, передает 24 Канал со ссылкой на сторис Лулы да Силвы в Instagram.

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Лула показался на публике

78-летний Лула да Силва опубликовал видео на своей странице в Instagram, где он ходит по коридору госпиталя "Сирио-Либанес" в Сан-Паулу. Он восстанавливается после двух операций, которые перенес на этой неделе. Их провели, чтобы остановить и предотвратить кровоизлияние в черепе.

Лула гуляет в больнице: смотрите видео

К слову, неприятный инцидент с да Силвой произошел еще в октябре этого года. Отмечалось, что президет Бразилии сильно ударился головой, когда мылся в ванной в своей резиденции. Тогда его осмотрели в медучреждении и наложили пять швов. Политику рекомендовали воздержаться от дальних поездок, из-за чего он не смог посетить саммит БРИКС, который проходил в российской Казани.