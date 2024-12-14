Бразильському лідеру зробили трепанацію черепа. Вона потрібна була для дренування гематоми. Зазначається, що операція пройшла успішно, без ускладнень, і президент уже одужує, передає 24 Канал із посиланням на сторіс Лули да Сілви в Instagram.

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Лула показався на публіці

78-річний Лула да Сілва опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, де він ходить коридором госпіталю "Сіріо-Лібанес" у Сан-Паулу. Він відновлюється після двох операцій, які переніс цього тижня. Їх провели, щоб зупинити та запобігти крововиливу в черепі.

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До слова, неприємний інцидент із да Сілвою стався ще у жовтні цього року. Зазначалося, що президет Бразилії сильно вдарився головою, коли мився у ванній у своїй резиденції. Тоді його оглянули у медзакладі і наклали п'ять швів. Політику рекомендували утриматися від далеких поїздок, через що він не зміг відвідати саміт БРІКС, який проходив у російській Казані.