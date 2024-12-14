Ексміністра оборони Вальтера Брага Нетто звинуватили у тому, що він був одним із організаторів військового перевороту у 2022 році. Тоді на виборах президента перемогу здобув Лула да Сілва з мінімальним відривом від свого головного суперника – тодішнього очільника країни – Жаїра Болсонару, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Зеленський розкритикував президента Бразилії за "слабку позицію" щодо України на саміті G20

Хотіли завадити інавгруації да Сілви

У листопаді 2024 року федеральна поліція звинуватила Брагу Нетто разом із Болсонару, старшими помічниками та колишніми військовими командирами в змові з метою завадити Лулі вступити на посаду. Відомо, що ними розглядався варіант вбивства політика незабаром після виборів.

Арешт ексміністра оборони відбувся після того, як слідчі виявили докази більшої ролі генерала у змові щодо державного перевороту, ніж вважалося раніше.

Так, встановлено, що зустріч, на якій обговорювали план вбивства Лули

та обраного ним віце-президента Джеральдо Алкміна, відбувалася у будинку Брага Нетто. Крім того, поліція стверджує, що генерал надав кошти тим, хто причетний до змови.

Слідчі кажуть, що Брага Нетто також намагався втрутитися в поліцейське розслідування, прагнучи отримати деталі показань Мауро Сіда, помічника Болсонаро, який співпрацює з поліцією.

У заяві федеральна поліція заявила, що видала два ордери на обшук у зв'язку з арештом. Обшуки відбулися в резиденції Браги Нетто в Ріо-де-Жанейро та будинку полковника у відставці Флавіо Ботельо Перегріно в Бразиліа.

До слова, Лула да Сілва показався на людях після того, як йому зробили трепанацію черепа. Нагадаємо, ще у жовтні політик впав у ванній і сильно вдарився головою.