В бригаде "Азов" новый командир, Богдан "Пугач" Гришенков

Новым командиром 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ назначили подполковника Богдана Гришенкова (Пугача).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу бригады.

Смотрите также Создан 1-й корпус Нацгвардии "Азов"

В бригаде "Азов" – новый командир

Богдан Гришенков имеет почти 10-летний опыт службы в "Азове". Он прошел путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона.

Новый комбриг принимает бригаду в момент ее наибольшего развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1 корпуса НГУ "Азов",

– говорят в бригаде.

Что известно о Богдане Гришенкове