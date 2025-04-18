18 апреля, 12:10
В бригаде "Азов" новый командир, Богдан "Пугач" Гришенков
Новым командиром 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ назначили подполковника Богдана Гришенкова (Пугача).
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу бригады.
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В бригаде "Азов" – новый командир
Богдан Гришенков имеет почти 10-летний опыт службы в "Азове". Он прошел путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона.
Новый комбриг принимает бригаду в момент ее наибольшего развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1 корпуса НГУ "Азов",
– говорят в бригаде.