Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку бригади.

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У бригаді "Азов" – новий командир

Богдан Грішенков має майже 10-річний досвід служби в "Азові". Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.

Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить усе можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1 корпусу НГУ "Азов",

– кажуть у бригаді.

Що відомо про Богдана Грішенкова

Він народився 20 жовтня 1993 року у Слов'янську, що на Донеччині. До "Азову" він долучився у 2014 році, коли ЗСУ звільняли його рідне місто. Так, Грішенков вступив до лав ОЗСП "Азов", коли йому був 21 рік.

Військовий брав участь в обороні "Азовсталі" та зазнав кульового поранення під час боїв. Після виходу з "Азовсталі" його разом з іншими військовополоненими азовцями доставили до колонії в Оленівці, що на тимчасово окупованій Донеччині. Коли її обстріляли російські окупанти, Богдан Грішенков зазнав осколкових поранень та втратив два пальці на нозі.

Богдан "Пугач" Грішенков був звільнений з полону 21 вересня 2022 року. Після реабілітації повернувся до виконання службових обов'язків в складі "Азову".

В липні 2023 року його призначили першим заступником командира 1-го батальйону 12-ої бригади "Азов". В лютому 2024 року Грішенков став командиром батальйону.

Під його командуванням батальйон ефективно знищував російських загарбників, проводив наступальні та оборонні операції на Серебрянському, а також на Торецькому напрямках.