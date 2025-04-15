Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов". Нове з’єднання об’єднало п’ять потужних бригад.

Читайте також У Нацгвардії з'явилися два нові корпуси, їх очолили командири "Азову" та "Хартії"

Нацгвардія формує ударну силу

До складу корпусу увійшли бойові підрозділи, які вже довели свою ефективність на полі бою:

1-а президентська бригада оперативного призначення "Буревій".

12-та бригада спеціального призначення "Азов".

14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина".

15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг".

20-та бригада оперативного призначення "Любарт" (нова).

На базі "Азову" створили новий корпус НГУ: дивитися відео

Командиром корпусу призначено полковника Дениса "Редіса" Прокопенка. У зверненні, опублікованому разом із командирами інших бригад, "Редіс" заявив про єдність, бойову готовність і рішучість новоствореного корпусу боротися за Україну.

До слова, у Києві провели щотижневу акцію на підтримку полонених бійців "Азову", закликаючи звільнити їх з російського полону.

Під час акції учасники тримали плакати з закликами про звільнення та привертали увагу до важких умов утримання полонених.