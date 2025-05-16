В Британии горит бывшая военная база: есть трое погибших

В городе Бистер, недалеко от Оксфорда в Британии, начался пожар на бывшей военной базе. Сейчас там музей авиации и транспорта.

Столбы дыма виднелись за несколько километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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В Британии горела бывшая военная база

В британском городе Бистер, расположенном вблизи Оксфорда, вспыхнул масштабный пожар на территории бывшей военной базы, которую сейчас используют для увековечения истории авиации и автоспорта.

Возгорание произошло в одном из больших складских помещений, расположенных на территории бывшей авиабазы Королевских ВВС. Большие клубы дыма были заметны за много километров, а очевидцы сообщали о серии взрывов.

В результате пожара погибли двое пожарных и один гражданский человек. Еще двое пожарных получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

По состоянию на утро пятницы пожар удалось взять под контроль, однако подразделения экстренных служб остаются на месте для окончательной ликвидации последствий инцидента.