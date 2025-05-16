Стовпи диму виднілися за кілька кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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У Британії горіла колишня військова база

У британському місті Бістер, розташованому поблизу Оксфорда, спалахнула масштабна пожежа на території колишньої військової бази, яку нині використовують для увічнення історії авіації та автоспорту.

Займання сталося в одному з великих складських приміщень, розташованих на території колишньої авіабази Королівських ВПС. Великі клуби диму були помітні за багато кілометрів, а очевидці повідомляли про серію вибухів.

Унаслідок пожежі загинули двоє пожежників і одна цивільна особа. Ще двоє пожежників дістали тяжкі травми та були госпіталізовані.

Станом на ранок п’ятниці пожежу вдалося взяти під контроль, однак підрозділи екстрених служб залишаються на місці для остаточної ліквідації наслідків інциденту.