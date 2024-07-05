МИД и Минобороны в Великобритании возглавили сторонники Украины

В Великобритании 4 июля состоялись досрочные парламентские выборы. Новым премьер-министром страны стал лидер лейбористов Кир Стармер.

Новый премьер уже объявил состав правительства. Владимир Зеленский поздравил лейбористов с победой на выборах и заявил, что с нетерпением ждет совместной работы.

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МИД и Минобороны Британии возглавили сторонники Украины

Кир Стармер в соцсетях сообщил, что:

новым министром обороны страны стал Джон Гили;

Министерство иностранных дел возглавил Дэвид Лемми.



МИД Британии возглавил Дэвид Лемми / Фото из соцсети Х премьер-министра Великобритании



Новый министр обороны Великобритании Великобритании / Фото из соцсети Х премьер-министра Великобритании

Стоит заметить, что эти политики являются сторонниками Украины. Ведь буквально в мае 2024 года они были в Украине.

Тогда еще с теневым госсекретарем по вопросам обороны Джоном Гили и теневым госсекретарем по иностранным делам Дэвидом Ламми встречался глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Британские политики уверяли, что они приехали с визитом, чтобы засвидетельствовать поддержку Украины со стороны Лейбористской партии.

Поддержка Украины лейбористами является непоколебимой. В этом году могут произойти изменения в правительстве Великобритании, но решимость Соединенного Королевства в поддержке Украины не изменится. Лейбористы полностью поддерживают усиление помощи Украине со стороны Великобритании в этом году и в последующие годы,

– цитировали Ламми и Гили на сайте Офиса Президента.

Также издание Bloomberg тогда написало, что лейбористы пообещали сохранить "железную" приверженность Великобритании по поддержке Украины в ее войне против России.

Тогда британские политики встречались также с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и обозначили план из 5 пунктов поддержки Украины. Он базируется на:

военной поддержке,

дипломатических контактах,

борьбе с российской агрессией,

развитии промышленности,

помощи в восстановлении.

Обязательства следующего лейбористского правительства перед Украиной будут железными, а европейская безопасность будет нашим первоочередным внешним и оборонным приоритетом,

– пообещал уже глава МИД Дэвид Лемми.

Более того, политики пообещали помочь Киеву создать "четкий путь для членства Украины в НАТО".