"Минусы" по всем пунктам: Уоллес объяснил, почему российский блицкриг в Украине провалился

Молниеносное российское вторжение в Украину провалилось сразу по нескольким причинам. Россияне потерпели неудачу, несмотря на то, что имели значительное преимущество в количестве.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на комитете по международным отношениям и обороне в британском парламенте.

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По словам Уоллеса, российское вторжение провалилось потому, что оккупационные войска не обеспечили себе:

нормальную связь,

бронезащиту,

комплексную противовоздушную оборону.

Россияне могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, но у них не было ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на их бронетехнике, которую "Джавелины" просто разобрали. И при всей своей массе они не могли двигаться дальше,

– отметил он.

Уоллес отметил, что НАТО в будущем должна прояснить, в чем состоит совместный военный план и какую роль в нем играет Великобритания.

Россия угрожает уже и Великобритании

В Кремле обещают, что не оставят без ответа якобы участие Великобритании в "терактах" в Севастопольской бухте 29 октября. Так, по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, в Кремле думают над тем, каким именно этот ответ должен быть.

Песков заявил, что Великобритания якобы имеет отношение к диверсии по жизненно важной энергетической инфраструктуре в Крыму. Он уверен, что руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялась британскими консультантами.

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