Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на комітеті з міжнародних відносин та оборони у британському парламенті.
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За словами Воллеса, російське вторгнення провалилося тому, що окупаційні війська не забезпечили собі:
- нормальний зв'язок,
- бронезахист,
- комплексну протиповітряну оборону.
Росіяни могли похвалитися тим, скільки у них БМП та танків, але у них не було ані нормальної комплексної ППО, ані нормального зв'язку, ані нормальної захисної броні на їхній бронетехніці, яку "Джавеліни" просто розібрали. І при всій своїй масі вони не могли рухатися далі,
– зазначив він.
Воллес зауважив, що НАТО у майбутньому має прояснити, у чому полягає спільний військовий план і яку роль у ньому відіграє Велика Британія.
Росія погрожує вже і Британії
У Кремлі обіцяють, що не залишать без відповіді нібито участь Великої Британії у "терактах" в Севастопольській бухті 29 жовтня. Так, за словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, у Кремлі думають над тим, якою саме ця відповідь має бути.
Пєсков заявив, що Велика Британія нібито має відношення до диверсії щодо життєво важливої енергетичної інфраструктури у Криму. Він переконаний, що керівництво та координація операції з атаки Севастопольської бухти здійснювалася британськими консультантами.
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