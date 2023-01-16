Оккупантам будет жарко: Британия показала, на что способны танки Challenger 2, которые получит Украина

Великобритания 16 января официально объявила, что предоставит Украине танки Challenger 2. Украина получит сразу целую эскадрилью танков.

В Минобороны Великобритании решили продемонстрировать, на что способны их танки. Особенностью танка Challenger 2 является его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров.

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Изюминка танка Challenge – его пушка

Пушка Challenger 2 нарезная и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах, как бронебойно-подкалибровых, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды.

Бронебойно-фугасные снаряды позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальностях до 8 километров, а также выводы из строя танки противника благодаря значительным повреждениям без пробития брони.

В Британии показали работу танка Challenge: видео

Информация об уровне защиты танка не разглашается, но известно, что в Challenger 2 используется второе поколение брони Chobham. Это специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана.

Такая защита максимально эффективна как против подкалиберных боеприпасов, так и от кумулятивных. Кроме того, для Challenger 2 разработаны дополнительные модули бронирования, которые увеличивают его вес с 64 тонн до 75 тонн.

Великобритания объявила о мощной помощи Украине

В правительстве Великобритании 16 января подтвердили, что отправят Вооруженным Силам мощные танки Challenger 2. Ранее передачу танков анонсировал британский премьер Риши Сунак.

В один из самых пакетов военной помощи от Великобритании, кроме 14 танков Challenger 2, вошли еще: