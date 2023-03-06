В Британии умерла 14-летняя украинка: девушку нашли без сознания на пляже

В Британии на пляже обнаружили без сознания 14-летнюю украинскую девочку. После этого она скончалась.

Полиция рассматривает смерть девочки как "непонятную". Правоохранители призывают людей, имеющих с ней видеозаписи с камер видеонаблюдения, предоставить их следствию.

Смотрите также Деньги, питание и одежда: от каких организаций украинские переселенцы могут получить помощь

Девочку начали разыскивать после заявления об исчезновении

Вечером 4 марта в полицию обратились с заявлением об исчезновении девочки-подростка в районе Долиша в Девоне. К поискам привлекли береговую охрану и вертолет. В конце концов 14-летнюю девочку обнаружили на пляже без сознания.