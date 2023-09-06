Девушка осталась сиротой: в Британии в автокатастрофе погибла семья беженцев из Украины

В Британии в результате автокатастрофы погибла семья из Украины: жертвами ДТП стали мама и двое детей. Трагедия произошла спустя семь месяцев после того, как отец детей погиб в автокатастрофе в Украине.

Мать и двое ее детей погибли в аварии с двухэтажным автобусом. Они выехали из Украины из-за полномасштабной российской агрессии.

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Отец семьи ранее разбился в аварии в Украине

В ДТП погибли беженцы из Украины: 35-летняя Дарья Б., 15-летняя Анастасия Б. и 6-летний Игорь Б. Из семьи выжила только 15-летняя девушка, оставшаяся сиротой. Ребенком теперь занимается друг семьи.

Отец девочки погиб в автокатастрофе в Украине в феврале 2023 года.

15-летняя Анастасия, погибшая в аварии, была падчерицей погибшей женщины. Она находилась в Великобритании всего пять недель до того, как погибла в результате столкновения на шоссе А61.

Полиция сообщила, что серебристый Vauxhall Meriva семьи столкнулся с синей Toyota Aygo и автобусом, который ехал в противоположном направлении от обоих автомобилей. Британские СМИ отмечают, что участок дороги, где произошло ДТП, был опасным, и там уже неоднократно были подобные аварии.

Водитель автобуса был доставлен в больницу с травмами ног. В то же время некоторые пассажиры автобуса также нуждались в медицинской помощи после получения незначительных травм.

Все трое были родом из Украины и на момент столкновения проживали в Рипоне, Северный Йоркшир. Сейчас наши мысли с членами их семей в Великобритании и Украине,

– сообщили в полиции.

Двое людей, ехавших в автомобиле Toyota, не пострадали в аварии.

Местные жители положительно отзывались о семье

Донна Чилкотт, которая уже собрала более 8 000 фунтов стерлингов для потерявшей семью девочки, рассказала, что семья понравилась местным жителям в Рипоне, где они искали убежища.

Это разбивает сердце, особенно в отношении девочки. Она потеряла своего отца в феврале в Украине, а затем потеряла всю свою семью в одной автокатастрофе. Насколько мне известно, отец погиб в ДТП. Сейчас девочкой занимается друг семьи,

– написала Донна.

Женщина также рассказала о погибших. Она положительно отзывается о семье из Украины.

Она также отметила, что у 6-летнего мальчика было много друзей в школе, в которую он ходил.

"Другая девочка, Анастасия, была здесь всего пять недель, а потом погибла в автокатастрофе. Ее мама была очень хороша из того, что все говорили. Моя дочь ходит в школу с девочкой, которая осталась одна. Но я не была знакома с их семьей. Я дружу с женщиной, которая ее приютила", – написала британка.