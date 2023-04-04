Перспектива поражения растет, – в Британии заявили, что Путин стал жертвой гордыни

Кремлевский диктатор Владимир Путин полагал, что легко победит в войне против Украины. Но, как показали боевые действия и реакция Украины и Запада, Путин стал жертвой гордыни и перспективы поражения России становятся все более реальными.

Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании генерал лорд Ричард Даннатт. По его словам, неудачи военного руководства России свидетельствуют, что они не знали о планах Путина начать полномасштабную войну против Украины.

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Путин теряет контроль над властью

Он отметил, что российских солдат массово обманули, когда сказали, что они идут в Украину как "освободители". Поэтому Даннатт говорит, что неудивительно, что среди армии России процветает пьянство. В разведке Британии информировали, что пьянство – одна из главных причин небоевых потерь России.

Генерал утверждает, что Путин стал жертвой собственной гордыни, поскольку верил, что его спецслужбы проникли и подорвали правительство Киева; что большинство украинцев настроены против президента Зеленского и выступали за лучшие связи с Россией. Более того, Путин верил, что его армия пригодна, боеспособна и готова нанести быстрый удар по Киеву, чтобы изменить режим.

Однако сейчас перспектива поражения на поле боя становится все более вероятной, а контроль Путина над властью все слабее,

– подчеркнул Даннатт.

Он считает, что усилия России на Востоке Украины, вероятно, провалятся, несмотря на попытки Путина показать контроль над временно оккупированными территориями Украины.

У Украины есть шанс сломать хребет россиян уже летом

Бывший начальник Генштаба Британии оценил ситуацию на поле боя. В частности, неудачные попытки вагнеровцев в течение нескольких месяцев захватить Бахмут, неся колоссальные потери.

Он обратил внимание на то, что Россия начала смещать внимание на Авдеевку и направление Кременная – Сватово.

Эти шаги, казалось бы, указывают на то, что они пытаются стабилизировать свои оборонительные линии, а не начать новое наступление. Возможно, российская армия уже достигла кульминационной точки,

– говорит Даннатт.

По его словам, если украинское оперативное командование сможет выстроить смелую общевойсковую схему маневра, то есть возможность нанести решающие удары этим летом.

"Постоянное наступление с сочетанием танков, бронированной пехоты и самоходной артиллерии при поддержке ракетных ударов большой дальности и любой близкой авиационной поддержки, которую они могут собрать, могло бы окончательно уничтожить то, что осталось от российской нравственности, и сломать хребет российской армии", – заявил генерал.

Он считает, что первые успехи во время контрнаступления ВСУ могут побуждать россиян к бегству, как это произошло в Харьковской области осенью 2022 года.

Кто может заменить Путина

Даннатт отмечает, что такой коллапс может стать катализатором, который выведет Путина из Кремля. Вместо этого возглавить Россию и закончить войну может начальник генштаба России Валерий Герасимов.

"Совершенно разумно, что есть опасения относительно того, кто может заменить его, но я предполагаю, что группой лидеров, которые сегодня наиболее недовольны в России, являются военные. Если начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов сможет заручиться достаточной поддержкой и найти в себе моральное мужество действовать, эта война может закончиться задолго до второй годовщины", – сказал он.

Лорд Ричард Даннатт резюмировал, что НАТО, Соединенные Штаты и Запад должны продолжать оказывать всяческую поддержку Украине, чтобы положить конец этой ужасной главе европейской истории.