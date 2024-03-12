Об этом пишут российские телеграм-каналы. К слову, на атаку беспилотников в ночь на 12 марта жаловались сразу в нескольких регионах, пишет 24 Канал.
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В Брянске мероприятия по "предупреждению терроризма"
После тревожной ночи в нескольких регионах, атаки беспилотников на нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, а также прорыва российских добровольческих группировок на территорию России в Брянске неожиданно объявили о проведении мероприятий по "предупреждению терроризма". Так, в городе возникли огромные пробки.
Пробки в Брянске / Фото с российских тг-каналов
Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории Брянска якобы "проводятся профилактические мероприятия по предотвращению террористических действий". Что стало причиной такого решения – неизвестно, а власть не стала объяснять причины.
Местные жители в сети жалуются, что перекрыто движение по нескольким улицам. Из-за этого возникли огромные пробки.
Пробки в Брянске: смотрите видео
В Таганроге предупредили об опасности
В то же время в Таганроге Ростовской области предупредили об опасности. Мэр города Андрей Фатеев предупредил об атаке беспилотников. Он призвал жителей Таганрога пройти в подвалы или на нижние этажи жилых домов. Укрытия, очевидно, для россиян в Таганроге не предусмотрены, поэтому им просто советуют сесть на пол.
Найдите место без окон, сядьте на пол,
– посоветовал Фатеев.
В сети жалуются, мол, это 10 регион, который в течение суток оказался под атакой беспилотников.
Тревожный день у оккупантов
- С ночи 12 марта в России стало очень неспокойно. Так, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Нижегородской области и нефтебазу в Орле. Также взрывы раздавались в Белгородской, Воронежской, Тульской, Московской, Брянской, Ленинградской, Нижегородской областях.
- Как заявили в российском минобороны, в этих областях ночью слышали взрывы из-за атаки беспилотников. Традиционно, оккупанты заявили, что "все сбили", но есть нюанс – пожары на нефтебазах и НПЗ.
- Кроме того, в Белгородской и Курской области утром начали раздаваться взрывы, автоматные очереди, а местные жители начали сообщать, что в приграничных населенных пунктах неизвестные танки. Впоследствии в легионе "Свобода России" заявили, что российские добровольцы пересекли границу для того, чтобы бороться с кремлевской диктатурой.