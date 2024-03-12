Про це пишуть російські телеграм-канали. До слова, на атаку безпілотників уночі проти 12 березня бідкалися відразу у кількох регіонах, пише 24 Канал.
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У Брянську заходи з "попередження тероризму"
Після тривожної ночі в кількох регіонах, атаки безпілотників на нафтобази та нафтопереробні заводи, а також прорив російських добровольчих угруповань на територію Росії у Брянську неочікувано оголосили про проведення заходів з "попередження тероризму". Так, у місті виникли величезні затори.
Затори у Брянську / Фото з російських тг-каналів
Згодом губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що на території Брянська буцімто "проводяться профілактичні заходи щодо запобігання терористичним діям". Що стало причиною такого рішення – невідомо, а влада не стала пояснювати причини.
Місцеві жителі у мережі скаржаться, що перекрито рух кількома вулицями. Через це виникли величезні затори.
Затори у Брянську: дивіться відео
У Таганрозі попередили про небезпеку
Водночас у Таганрозі Ростовської області попередили про небезпеку. Мер міста Андрєй Фатєєв попередив про атаку безпілотників. Він закликав жителів Таганрогу пройти у підвали або на нижні поверхи житлових будинків. Укриття, вочевидь, для росіян у Таганрозі не передбачені, тому їм просто радять сісти на підлогу.
Знайдіть місце без вікон, сядьте на підлогу,
– порадив Фатєєв.
У мережі бідкаються, мовляв, це 10 регіон, який протягом доби опинився під атакою безпілотників.
Тривожний день в окупантів
- Від ночі 12 березня у Росії стало дуже неспокійно. Так, безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойл" у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі. Також вибухи лунали в Бєлгородській, Воронезькій, Тульській, Московській, Брянській, Ленінградській, Нижньогородській областях.
- Як заявили у російському міноборони, у цих областях вночі чули вибухи через атаку безпілотників. Традиційно, окупанти заявили, що "все сбілі", але є нюанс – пожежі на нафтобазах і НПЗ.
- Окрім того, у Бєлгородській та Курській області зранку почали лунати вибухи, автоматні черги, а місцеві жителі почали повідомляти, що у прикордонних населених пунктах невідомі танки. Згодом у легіоні "Свобода Росії" заявили, що російські добровольці перетнули кордон для того, щоб боротися з кремлівською диктатурою.