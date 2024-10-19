Дрон попал прямо в цель: первые фото последствий атакованного завода "Кремний" в Брянске

В российском Брянске завод микроэлектроники "Кремний" в третий раз попал под атаку дронов. На этот раз дрон попал в помещение завода.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы они сбили 4 беспилотника, один – попал в нежилое помещение. По словам приспешников Путина, пожар якобы не вспыхнул.

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Что известно о последствиях атаки на завод "Кремний"

В одном из российских телеграм-каналов написали, что один из беспилотников врезался в здание завода, там вспыхнул пожар.

Администрация города заявила, что в связи с ликвидацией пожара на несколько часов перекрывали улицу Красноармейскую.

У россиян поврежден завод "Кремний" / Фото из телеграм-каналов

OSINT-аналитики "КиберБорошна" заявили, что завод расположен на локации 53.251194,34.330975.

Где расположен завод в Брянске, который атаковал дрон: смотрите на карте

Стоит заметить, что "Кремний" – крупнейшее в России предприятие микроэлектроники, на котором работает более 1,7 тысячи человек. Там производят:

полупроводниковые приборы,

интегральные микросхемы,

силовые модули.

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Кстати, завод уже был под атакой дронов в августе и сентябре 2023 года.