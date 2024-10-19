Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито вони збили 4 безпілотники, один – влучив у нежитлове приміщення. За словами посіпаки Путіна, пожежа нібито не спалахнула.

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Що відомо про наслідки атаки на завод "Кремній"

У одному з російських телеграм-каналів написали, що один з безпілотників врізався в будівлю заводу, там спалахнула пожежа.

Адміністрація міста заявила, що у зв'язку з ліквідацією пожежі на декілька годин перекривали вулицю Червоноармійську.

У росіян пошкоджений завод "Кремній" / фото з телеграм-каналів

OSINT-аналітики "КіберБорошна" заявили, що завод розташований на локації 53.251194,34.330975.

Де розташований завод в Брянську, який атакував дрон: дивіться на карті

Варто зауважити, що "Кремній" – найбільше у Росії підприємство мікроелектроніки, на якому працює понад 1,7 тисячі людей. Там виробляють:

напівпровідникові прилади,

інтегральні мікросхеми,

силові модулі.

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До речі, завод вже був під атакою дронів в серпні та вересні 2023 року.