

Фото пожежі опублікували в телеграм-каналах орієнтовно о 4:47 19 жовтня. Алєксандр Богомаз о 4:46 запевнив, що нібито вони "відбивають" атаку безпілотників.

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Що відомо про пожежу в Брянську

У Брянську, ППО відпрацювало по заводу,

– повідомили в телеграм-каналі Exilenova+.

Росіяни у своїх телеграм-каналах написали, що гучно їм у Совєтському районі. Інші мешканці Брянщини поспішили запевнили, що не тільки там чутно вибухи.



Вибухи в Брянську спричинили паніку в росіян / скриншот

До речі, вночі проти 17 жовтня у росіян також було "гучно". Вороги писали про дрони у Бєлгородській, Брянській, Курській, Воронезькій, Смоленській та Орловській областях.

Тоді росіяни традиційно писали про "роботу ППО". Проте на території Брянської області, за словами ворогів, працювали оперативні та екстрені служби. Там таки спалахнув вогонь та було чутно вибухи.