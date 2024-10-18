Як повідомляють російські телеграм-канали, від удару фура злетіла у повітря, перекинулася, а потім спалахнула.

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Епічний, але смертельний вибух

Зазначається, що інцидент стався на заправці біля села Возжаївка. Після зіткнення вантажівка із салютами завалилась на бік, зачепила електричний провід і загорілася. Феєрверки здетонували.

Відомо, що пожежники вже ліквідували загоряння. Внаслідок ДТП три людини загинули, ще одну госпіталізували.

Детонація салютів у Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно у Грозному вибухнула заправка, внаслідок чого загинули четверо людей. Причиною пожежі могла стати детонація бензовозу або цистерни з паливом.