План для Украины и вступление Финляндии: чего ждать от встречи глав МИД стран НАТО

В Североатлантическом Альянсе 4 апреля ожидается историческое событие – официальное присоединение Финляндии к НАТО. Кроме того, в штаб-квартире впервые с 2017 года состоится заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины.

Чего ждать от завтрашнего заседания – передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Финляндия официально вступит в НАТО

Завтра, 4 апреля, Финляндия официально получит статус 31 члена НАТО. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится церемония поднятия флага Финляндии с участием генерального секретаря Йенса Столтенберга и президента Финляндии Саули Ниинистё.

Мы впервые поднимем флаг Финляндии здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, безопасности Северных стран и для НАТО в целом,

– сказал Столтенберг.

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе оставили свободный флагшток для флага Финляндии / Фото Софии Назаренко

По словам главы НАТО, с завтрашнего дня Финляндия будет участвовать во всех встречах, мероприятиях, военных структурах Альянса. Турция, последняя ратифицировавшая вступление Финляндии, передаст документы на хранение США.

После этого Финляндия официально получит статус члена Североатлантического союза. Столтенберг отметил, что Финляндия демонстрирует самый быстрый ратифицированный процесс в современной истории Североатлантического Альянса.

Финляндия стала одной из немногих европейских стран, почти не уменьшавшей инвестиции в оборону после завершения холодной войны.

По словам главы НАТО, после получения официального членства Финляндия выведет на линию фронта часть своих боевых сил и продолжит инвестировать в передовые самолеты F-35 пятого поколения. Кроме того, с завтрашнего дня увеличится граница России с НАТО.

Столтенберг отметил, что, объявив полномасштабную войну Украине, Путин хотел отбросить границы НАТО до 1997 года и получил противоположный результат. Альянс открыт для присоединения новых членов и Москва не имеет права решать будущее других государств.

Кулеба в НАТО: что будут обсуждать

Завтра в Брюсселе состоится комиссия "Украина – НАТО" с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Встреча комиссии на уровне министров состоится впервые с 2017 года, которую годами блокировала Венгрия.

Также в заседании примут участие представители Финляндии и Швеции. Столтенберг заявил, что периодически встречи проходили на уровне послов и эта платформа важна для усиления отношений Альянса с Украиной.

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса должны помочь Украине завершить войну и не допустить агрессию в будущем. Также союзники могут приблизить Украину к западным стандартам армии, что в будущем будет способствовать вступлению в Альянс.

Поэтому завтра партнеры будут обсуждать долгосрочный план поддержки Украины.

Я ожидаю, что когда министры иностранных дел встретятся завтра и послезавтра, они начнут согласовывать долгосрочные партнерства. Для того, чтобы мы понимали как не только прекратить эту грубую войну, но и чтобы приблизить к НАТО (Украину – 24 Канал) при осуществлении реформ институтов безопасности и обороны,

– сказал Столтенберг.

По его словам, Украина должна перейти от военной техники и доктрины бывшего Советского союза к стандартам и доктрине НАТО. Кроме того, Столтенберг отметил, что сейчас существует настоятельная потребность поддерживать Украину летальным оружием, однако нелетальная помощь также крайне важна.

Он отметил, что современные боевые танки и бронетехника могут изменить ситуацию на передовой и позволить украинским защитникам освободить больше оккупированных территорий.

Что касается членства Украины в НАТО, то позиция Североатлантического союза остается неизменной. Украина сможет присоединиться к НАТО только после победы в войне с Россией. Сейчас главная задача – сохранение суверенитета.

"Основное внимание сейчас уделяется тому, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство Европы. Без этого вопрос членства потеряет свою актуальность. Итак, первый шаг к членству состоит в обеспечении победы Украине", – заявил Йенс Столтенберг.

Глава НАТО отметил, что он не может назвать точную дату завершения войны, но заверил, что члены Альянса прилагают очень большие усилия для победы Украины. Завтра Столтенберг также призывает продолжать поддержку и оказывать летальную, нелетальную, экономическую и финансовую помощь.

Генсек Альянса заявил, что он с партнерами будет наблюдать за развитием политических отношений Украины с НАТО.

У нас есть определенные мнения по поводу того, как мы можем расширить нашу работу в более долгосрочной перспективе в развитии институтов, в продолжении реформ, в переходе на новые стандарты, в обеспечении взаимосовместимости для приближения Украины к семье НАТО,

– сказал он.

Генеральный секретарь также приветствовал мирный план президента Владимира Зеленского. Однако Столтенберг подчеркнул, что в Кремле не готовы к прекращению боевых действий.

"Нет никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Он готовится к новой войне, поэтому мы единственные в своей решимости продолжать курс и поддерживать Украину сколько угодно", – сказал глава НАТО.

По словам руководителя Альянса, Путин пытается использовать ядерное оружие как способ устрашения и принуждения к прекращению поддержки Украины.

Однако НАТО будет продолжать оказывать поддержку и следить за тем, что делает Россия. Пока никаких изменений в ядерной позиции России не было зафиксировано.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что Кулеба проведет переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле. Также будут подняты вопросы поставок вооружения и производства боеприпасов, усиления санкций и создания спецтрибунала для Путина.

Швеция присоединится к НАТО после Финляндии

Хотя Финляндия и Швеция одновременно подали официальные заявки на членство в НАТО 18 мая 2022 года, Швеция не станет официальным участником Альянса завтра.

Генеральный секретарь Североатлантического союза уверен, что Швеция получит членство и является приоритетом для НАТО. В настоящее время Финляндия и Швеция имеют специальный статус. В частности, Швеция может участвовать в военных и гражданских действиях деятельности Альянса.

Возможно, такое впечатление, что Швецию оставляют позади, но это не так. Она полностью интегрирована в военную структуру НАТО,

– заявил Йенс Столтенберг.

По его словам, в случае какой-либо угрозы Швеции, члены Альянса окажут помощь. Столтенберг отметил, что Швеция официально присоединится к НАТО в скором времени. Кроме того, он заявил, что после окончательного присоединения Финляндии завтра Швеция будет еще в большей безопасности.