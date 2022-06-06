В бронированном авто: спасатели показали, как эвакуируют людей из Лисичанска
Источник:ГСЧС
Украинские спасатели показали, как эвакуируют людей из Лисичанска. Для этого пришлось привлечь бронированный автомобиль.
Как рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, из Лисичанска удалось эвакуировать 66 человек, в том числе шестерых детей.
Важно "Трассу жизни" враг не контролирует, но обстреливает, поэтому пользуемся другими возможностями – Гайдай
Кроме того, в город доставят гуманитарные грузы.
Вытащили из ада. Из Лисичанска эвакуированы 66 человек, из них шестеро детей. Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное – 66 человек уже в безопасности,
– говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что гуманитарные грузы завезены, и призвал оставшихся в городе постоянно находиться в укрытиях из-за обстрелов. В ГСЧС также призвали все мирное население Донбасса – пока есть возможность – не медлить и эвакуироваться.
Эвакуация людей из Лисичанска: смотрите видео
Оккупанты обстреливали Лисичанск
4 июня войска России обстреливали Лисичанск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также нанесли ракетный удар из комплекса "Точка-У". Повреждены 5 домов, а также отделение "Укрпочты" и здание отдела полиции.
Добавим, что по состоянию на 6 июня российские войска не смогли взять под свой контроль трассу Лисичанск-Бахмут, которую еще называют дорогой жизни, но полностью ее простреливают. По словам Гайдая, трасса уже не используется как гуманитарный коридор для доставки грузов и эвакуации людей, поскольку это небезопасно.Обратите внимание! По словам главы Луганской ОВА, в Лисичанске сейчас находятся чуть более 15 тыс. человек. Эвакуация жителей города продолжается с участием полицейских, работников ГСЧС и волонтеров. Вчера из города увезли 98 человек.
Какая ситуация на Востоке
- На Славянском направлении враг пытается наступать на Славянск. На Донецком направлении подразделения агрессора обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.
- На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.
- На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Кафиры продолжают штурмовать Северодонецк.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.