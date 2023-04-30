В Броварах клиентку отказались обслуживать на украинском: полиция отреагировала

В Броварах Киевской области разразился языковой скандал. В одном из магазинов торгового центра "МаркМолл" персонал отказался обслуживать клиентку на государственном языке.

Об инциденте сообщил общественный деятель Константин Андриюк. К нему обратилась клиентка магазина, которую отказались обслуживать на государственном языке.

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Отказались обслуживать государственным языком и дать чек

На опубликованном видео сначала видна перепалка клиентки и персонала магазина Ani-look, которые нарушали действующее законодательство о предоставлении услуг на государственном языке. Свою позицию одна из продавщиц аргументировала тем, что она "русскоязычная украинка". Весь конфликт клиентка запечатлела на видео.

После этого магазин не выдал клиентке чек об оплате за товар. Ответа на наличие кассового аппарата персонал не предоставил. Кроме того, работники отказались показать свидетельство о регистрации ФЛП. На место прибыли правоохранители.

Языковой скандал в Броварах: смотрите видео

В комментарии изданию "Трибуна" в управлении полиции города Бровары сообщили, что сведения об инциденте внесены в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В то же время клиентка магазина сообщила, что в ближайшее время напишет заявление на магазин.

Реакции магазина на скандал пока нет.

В Одессе разразился скандал в колледже

В Одесском театрально-художественном профессиональном колледже разразился языковой скандал после жалобы студента на 82-летнюю преподавательницу, которая проводила онлайн-лекции на русском языке. Родственница преподавательницы, правозащитница Ксения Проконова обвинила студента человеком, желающим "ограничить свой образовательный горизонт за счет российских композиторов". А руководство колледжа она обвинила в давлении на преподавательницу, мол, ее заставили уволиться.

Секретарша учебного заведения подтвердила, что женщина уволилась после жалобы студента. Однако при этом на нее никто не давил. После совещания преподавательнице предложили написать заявление по собственному желанию.