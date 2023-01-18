В Броварах у садика упал вертолет: есть раненые и жертвы

В Броварах Киевской области упал вертолет. По данным полиции, ранены люди. Их количество растет.

Информацию подтвердили в полиции. Также там сообщили, что на месте находятся спасатели, правоохранители и городские власти, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте в Броварах

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко ориентировочно в 8:57 18 января написал, что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Однако он не уточнил, о каком объекте говорится и какая именно техника упала.

Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте,

– заявил заместитель Андрея Ермака.

Ориентировочно в 8:57 спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова сказала Суспільному, что в Броварах на Киевщине возле детского сада упал вертолет и вспыхнул пожар. Оттуда эвакуировали людей.

Число пострадавших увеличивается, есть жертва

Впоследствии правоохранители заявили, что в результате трагедии по меньшей мере пять человек ранены. Кирилл Тимошенко в 9.18 сообщил, что количество сообщений по пострадавшим в Броварах увеличивается.