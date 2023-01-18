Пожар и взрывы были одновременно в двух местах – свидетели катастрофы в Броварах
В Броварах 18 января вертолет упал на детский сад. На месте оказывают помощь пострадавшим, а соответствующие службы уже приступили к расследованию.
Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Екатерина Кузнецова. Очевидцы крушения указывают, что все произошло мгновенно.
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Руководитель детсада сообщила, что вертолет упал не на здание заведения, а рядом, однако задел крышу, от этого и начался пожар.
В настоящее время пожар потушили, продолжаются спасательные поисковые работы, ведутся следственные действия.
По сообщению корреспондентки, на территории детсада можно увидеть много обломков от вертолета. Здание детсада очень пострадало.
Очевидцы о крушении
Возле дома, стоящего рядом с детсадом, также упал большой обломок вертолета. Жители дома слышали громкие взрывы.
Это произошло мгновенно, я услышала гул, поднимаю голову – ничего нет. А тут уже вспышка в садике вспышка и у первого подъезда горит,
– рассказала жительница соседнего дома.
На месте работают специалисты
С родителями и детьми, находившимися в то время неподалеку, работают психологи.
По последним данным, погибли 17 человек, среди которых четверо детей, а также руководство Министерства внутренних дел, в том числе его глава Денис Монастырский.
По информации от корреспондентки, госпитализировано более 30 человек, в том числе 12 детей. Около 10 детей находятся в ожоговом центре Киева с ранениями разной степени.
Сообщается, что у входа в детсад обустроили небольшой волонтерский штаб, там кормят людей и оказывают психологическую помощь. А в рядом рядом лицее №10 организовали оперативный штаб, где помощь могут получить все пострадавшие. Там работают волонтеры, психологи и представители других экстренных служб. Люди приносят в детский сад цветы и мягкие игрушки.
Репортаж с места падения вертолета: смотреть видео
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- Известно, что представители МВД Украины летели в Харьковскую область. В СБУ рассматривают несколько версий – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета, также не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.
- Погибло высшее руководство МВД. В частности, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- Руководство МВД летело на вертолете Super Puma, которое Украине передала Франция, об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
- В детском саду в момент падения вертолета находилось 73 ребенка. Спасатели продолжают разбирать завалы.