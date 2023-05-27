От дома остались руины: в Буче взорвался газовый баллон

Утром 27 мая в Буче прогремел мощный взрыв, едва не отобравший жизнь пожилого мужчины. Его причиной явилась детонация газа в частном доме.

В результате взрыва газового баллона дом был разрушен чуть ли не до основания. Как видно из опубликованных фото, уцелели лишь его отдельные части.

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Хозяин дома выжил

Учитывая оставшиеся от дома руины, пожилому хозяину чудом удалось уцелеть. Сейчас его госпитализировали.

Сегодня около 10:50 дедушка вошел в дом, зажег спичку и раздался взрыв. На месте происшествия работает полиция и ГСЧС,

– сообщил Андрей Небитов.

Руины дома после взрыва / Фото из телеграм-канала Андрея Небитова

От баллона мог отойти шланг

Впоследствии сам пострадавший от взрыва в Буче дедушка рассказал, что перед зажиганием спички почувствовал неприятный запах дома. Он проверил клапаны на газовой плитке, решил, что все хорошо и зажег огонь. После этого мужчину снесло взрывной волной.

Уже в больнице потерпевший сообщил, что клапаны на газовой плитке были в порядке. Потому предположил, что мог слететь шланг, который проводил газ от газового баллона в дом.

В своем телеграм-канале начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал полиции Андрей Небитов попросил всех украинцев быть особенно внимательными с газовым оборудованием, а также следить за соблюдением требований безопасности.

Пострадавший рассказал о моменте взрыва: видео