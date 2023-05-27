Внаслідок вибуху газового балона будинок був зруйнований ледь не вщент. Як видно на опублікованих фото, вціліли лише його окремі частини.

Дивіться також У Києві чули вибух: у квартирі на Троєщині розірвалася граната

Господар будинку вижив

З огляду на руїни, що залишилися від помешкання, літньому господарю чудом вдалося вціліти. Наразі його шпиталізували.

Сьогодні близько 10:50 дідусь зайшов у хату, запалив сірник і пролунав вибух. На місці події працює поліція і ДСНС,

– повідомив Андрій Нєбитов.

Руїни будинку після вибуху / Фото з телеграм-каналу Андрія Нєбитова

Від балону міг відійти шланг

Згодом сам потерпілий від вибуху в Бучі дідусь розповів, що перед запалюванням сірника відчув неприємний запах у будинку. Він перевірив клапани на газовій плитці, вирішив, що все гаразд та запалив вогонь. Після цього чоловіка знесло вибуховою хвилею.

Уже у лікарні потерпілий повідомив, що клапани на газовій плитці були в порядку. Тому припустив, що міг злетіти шланг, який проводив газ від газового балона у дім.

У своєму телеграм-каналі начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, генерал поліції Андрій Нєбитов попросив усіх українців бути особливо уважними із газовим обладнанням, а також стежити за дотриманням вимог безпеки.

Потерпілий розповів про момент вибуху: відео