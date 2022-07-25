В Буче сносят сильно пострадавшие от обстрелов новостройки: печальные видео

В Буче сносят многоквартирные дома, пострадавшие от российских обстрелов. Ведь жить в этих постройках уже нельзя.

Обстрелянные дома в Буче демонтируют

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба опубликовал видео и фото сноса дома жилого комплекса "Новая Буча". До прихода русской армии это была новостройка, в которую только недавно заселились жители.

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Украинцы откладывали деньги на новое жилье, делали ремонт и хотели просто счастливо жить в своих квартирах. Однако армия русских убийц решила избавить их от этого. россияне уничтожили то, к чему так упорно шли украинцы. Теперь жильцы дома вынуждены наблюдать, как их дома демонтируют строительные краны.

Экспертная комиссия сочла здание непригодным для эксплуатации. Потому здесь уже демонтировали две секции. Продолжается уборка территорий от строительного мусора,

– рассказал Кулеба.

Он отметил, что жильцам было предложено новое жилье, а в будущем они смогут переселиться в новые квартиры.

Смотрите видео сноса новостройки, которую уничтожили россияне:

В Буче сносят разрушенные дома: видео

Люди наблюдают за сносом разрушенного дома: видео

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили Бучу из-под российской оккупации 31 марта. То, что творилось в захваченном городе, поразило весь мир. Фотографии убитых и замученных местных жителей облетели первые полосы всех мировых СМИ. После этого мир понял подлинную сущность русской армии – убийц и насильников.

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