В Буче мужчина напал на жену погибшего защитника и ее сына из-за языка, – адвокатка потерпевшей

В городе Буча Киевской области сосед напал на семью погибшего защитника. Ведь жена Героя призвала соседа говорить на украинском языке.

Адвокатка пострадавшей женщины Екатерина Украинцева рассказала, что Валентина потеряла мужа в АТО в 2016 году. Между ней и соседом был конфликт, который они решили.

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Что известно об инциденте в Буче

Пострадавшая Валентина Буяло рассказала, что сосед в августе подрезал ее на дороге. Затем вечером они пообщались и решили конфликт и мужчина даже извинился. Правда, Валентина сказала ему, что надо переходить на украинский язык.

После этого соседи виделись во дворе, здоровались, иногда общались, ездили вместе лифтом и вопрос языка не возникал.

10 октября 2024 года около 20:00 к нам в квартиру постучал сосед... Никакого страха не было и мы ему открыли дверь. Сделали шаг в коридор. Этот Андрей без всякого диалога сразу начал наносить удары по голове со словами: "Тебе ненравицца как я разгавариваю? На каком хачу языке на том и говорю!"

– рассказала пострадавшая Валентина Буяло.

Она также отметила, что у соседа в руках был деревянный брус. За женщину вступился сын, поэтому он тоже получил травмы.



В Буче сосед избил жену погибшего защитника за язык / фото Валентины Буяло

Валентина Буяло рассказала, что у нее в результате избиения обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также неподтвержденный инсульт. Женщина в больнице.

Валентина и ее адвокат Екатерина Украинцева отметили, что полиция внесла сведения об избиении в Единый реестр досудебных расследований. Адвокат рассказала, что:

продолжается досудебное расследование,

провели уже несколько важных следственных действий,

установили основные обстоятельства.

Издание hromadske заявило, что в полиции Киевщины им подтвердили, что открыли уголовное производство и продолжается досудебное расследование. Однако деталей не рассказали.