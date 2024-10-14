В Буче мужчина напал на жену погибшего защитника и ее сына из-за языка, – адвокатка потерпевшей
Источник:Екатерина Украинцева
В городе Буча Киевской области сосед напал на семью погибшего защитника. Ведь жена Героя призвала соседа говорить на украинском языке.
Адвокатка пострадавшей женщины Екатерина Украинцева рассказала, что Валентина потеряла мужа в АТО в 2016 году. Между ней и соседом был конфликт, который они решили.
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Что известно об инциденте в Буче
Пострадавшая Валентина Буяло рассказала, что сосед в августе подрезал ее на дороге. Затем вечером они пообщались и решили конфликт и мужчина даже извинился. Правда, Валентина сказала ему, что надо переходить на украинский язык.
После этого соседи виделись во дворе, здоровались, иногда общались, ездили вместе лифтом и вопрос языка не возникал.
10 октября 2024 года около 20:00 к нам в квартиру постучал сосед... Никакого страха не было и мы ему открыли дверь. Сделали шаг в коридор. Этот Андрей без всякого диалога сразу начал наносить удары по голове со словами: "Тебе ненравицца как я разгавариваю? На каком хачу языке на том и говорю!"
– рассказала пострадавшая Валентина Буяло.
Она также отметила, что у соседа в руках был деревянный брус. За женщину вступился сын, поэтому он тоже получил травмы.
В Буче сосед избил жену погибшего защитника за язык / фото Валентины Буяло
Валентина Буяло рассказала, что у нее в результате избиения обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также неподтвержденный инсульт. Женщина в больнице.
Валентина и ее адвокат Екатерина Украинцева отметили, что полиция внесла сведения об избиении в Единый реестр досудебных расследований. Адвокат рассказала, что:
- продолжается досудебное расследование,
- провели уже несколько важных следственных действий,
- установили основные обстоятельства.
Издание hromadske заявило, что в полиции Киевщины им подтвердили, что открыли уголовное производство и продолжается досудебное расследование. Однако деталей не рассказали.