"Полный провал": в Бундестаге критикуют Шольца из-за нежелания предоставить Украине танки Leopard

Немецкое правительство оттягивает решение о предоставлении Украине танков Leopard. Поэтому в Бундестаге начали резко критиковать канцлера Олафа Шольца, указывая на полный провал страны.

Немецкий канцлер нарвался на критику от депутата Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман – председателя Комитета немецкого парламента по вопросам обороны. По ее словам, затягивание с решением предоставления танков Leopard Украине является катастрофой.

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Затягивание с оказанием танков создает иллюзию отсутствия помощи от Германии

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что Германия должна дать "зеленый свет" на предоставление Украине танков Leopard для того, чтобы партнеры, у которых есть на вооружении эта техника, начали предоставлять ее нашему государству. По словам председателя Комитета Бундестага по обороне, это было бы правильным шагом со стороны Берлина.

История смотрит на нас, и, к сожалению, Германия просто провалилась,

– заявила Штрак-Циммерман.

Политик отдельно раскритиковала Олафа Шольца, в частности, из-за его коммуникации с общественностью и отметила, что Германия оказывает большую поддержку Украине, но из-за затягивания с решением о танках Leopard создается впечатление, будто Берлин вообще не помогает нашему государству.

Штрак-Циммерман отметила, что в Европе есть около 3 тысяч танков Leopard-2 и даже предоставление даже небольшого количества этой техники Украине было бы мощным сигналом.

Германия и решение о предоставлении танков Leopard

11 января во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставление Украине танков Leopard. Польша передаст Украине первую роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Для начала поставок нужен "зеленый свет" от Германии как производителя этих танков, однако в Варшаве говорят, что и без этого решения могут начать поставки.

Немецкий Бундестаг уже провалил голосование за решение о предоставлении танков Украине. Однако, по данным СМИ, министр обороны Германии дал понять, что страна готовится как можно быстрее поставить танки Leopard 2, если решение таки одобрят. Более того, Борис Писториус издал приказ проверить запасы танков Leopard.

Хотя Германия по состоянию на 21 января не приняла решения о танках, министр обороны Украины Алексей Резников заявил "Голосу Америки" что украинские танкисты начнут обучение на немецких Leopard 2. Кроме того, министр выразил надежду на то, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков.