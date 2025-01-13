В Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с рельсов

В Бурятии произошла чрезвычайная ситуация. Там десятки вагонов грузового поезда пошли под откос, вызвав значительные разрушения.

Отмечается, что 22 пустых вагона сошли с рельсов в районе станции Ангаракан в Муйском районе, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о сходе с рельсов вагонов в Бурятии

В результате аварии повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети. Пострадавших нет.

Из-за инцидента поезд "Кисловодск – Тында" пришлось вернуть в Северобайкальск. Там пассажирам пообещали питание. Также ожидается задержка пассажирского "Нерюнгри – Новосибирск" и еще семи грузовых поездов.

В связи с аварией начато уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на транспорте.

Последствия аварии в Бурятии / Фото из соцсети

К слову, на российской железной дороге 22 декабря произошла авария. Столкнулись два поезда. Вследствие этого в Забайкалье сошли с рельсов 42 вагона.