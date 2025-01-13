Зазначається, що 22 порожні вагони зійшли з рейок у районі станції Ангаракан у Муйському районі, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про схід з рейок вагонів у Бурятії

Внаслідок аварії пошкоджено 250 метрів залізничної колії, три опори та 100 метрів контактної мережі. Постраждалих немає.

Через інцидент потяг "Кисловодськ – Тинда" довелося повернути до Північнобайкальська. Там пасажирам пообіцяли харчування. Також очікується затримка пасажирського "Нерюнгрі – Новосибірськ" та ще семи вантажних потягів.

У зв'язку з аварією розпочато кримінальну справу за статтею щодо порушення правил безпеки руху на транспорті.

Наслідки аварії у Бурятії / Фото з соцмережі

До слова, на російській залізниці 22 грудня сталася аварія. Зіткнулися два поїзди. Внаслідок цього в Забайкаллі зійшли з рейок 42 вагони.