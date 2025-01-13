Ще увечері 12 січня губернатор Воронезької області Гусєв повідомив про загрозу ударних дронів, передає 24 Канал.

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Ревіла сирена і лунали вибухи

Десь біля 01:00 воронезькі місцеві телеграм-канали почали скаржитися на гучний вибух. Зазначалося, що неспокійно було на лівому березі міста. Загалом протягом ночі у Воронежі пролунала серія вибухів.

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Губернатор заспокоював росіян, що засоби ППО позбивали кілька БпЛА у передмісті, і постраждалих і руйнувань немає. О 03:27 для області оголосили відбій дронової небезпеки.

Вранці міноборони Росії відзвітувало, що за ніч було збито шість БПЛА над територією Воронезької області та по одному – над територіями Брянської та Бєлгородською областей.

До слова, нещодавно у Нижньокамську, що в Татарстані, палав НПЗ "Танеко". Цей завод розташований на відстані у понад 1100 кілометрів від України.