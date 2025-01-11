Удар по НПЗ у Татарстані стане болючим ударом по логістиці російської армії. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де знаходиться завод "Танеко" у Нижньокамську

Як повідомлялося раніше, за словами російських телеграм-каналів, на НПЗ "Танеко" у Нижньокамську сталася пожежа. При цьому у регіоні лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників.

Співробітників нібито евакуюють, постраждалих серед них немає. В аеропорту Нижньокамська ввели план "Килим". У Єлабузі місцеві жителі бачили прожектори у небо для відбиття атаки безпілотників.

Де знаходиться НПЗ "Танеко" у Нижньокамську: дивіться на карті

За словами керівника ЦПД Коваленка, це один з найбільших і найпросунутіших НПЗ у Росії.

НПЗ у Нижньокамську знаходиться більш ніж у 1100 кілометрах від України. Така далекобійність українських дронів, якщо їх причетність підтвердиться, вражає.

Відстань до НПЗ "Танеко" / DeepState