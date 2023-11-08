В Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате: там черный дым
В российской Бурятии вспыхнул горно-обогатительный комбинат "Озерный". Там уже сгорел минимум один этаж.
Российские пропагандисты утром 8 ноября заявили, что там, якобы, нет пострадавших. Из опубликованных в сети кадров заметен столб черного дыма, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре в Бурятии
Местные телеграм-каналы написали, что якобы пожар вспыхнул в не эксплуатируемом помещении завода. По данным врагов, пожар тушат ориентировочно 29 спасателей с помощью 16 единиц техники.
Пожар на заводе в Бурятии: смотрите видео
В Бурятии вспыхнул завод: смотрите видео
В сети писали, что горно-обогатительный комбинат врагов занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд, а также производит цинковый и свинцово-серебряный концентрат.
По данным СМИ, пожар вспыхнул на площади 500 квадратных метров. Вражеские спасатели заверили, что якобы ликвидировали возгорание.
О последствиях и причинах пожара враги еще не писали.
В Бурятии горел торговый центр
- Буквально накануне, 7 ноября, в Бурятии разгорелся пожар в торговом центре. По данным врагов, вспыхнул торговый центр "Гвоздь" на улице Сахьяновой в Улан-Уде.
- Там огонь охватил крышу. Пожару предоставили 4 уровень сложности. Российские спасатели написали, что огонь вспыхнул на площади в 10 тысяч квадратных километров.
- В торговом центре упала крыша. О причинах пожара враги не писали. На месте работали все оперативные службы. Предварительно у врагов традиционно никто не пострадал.