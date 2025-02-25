Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Галицкого национального природного парка в Facebook.

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Для чего птицы "захватили" Бурштынское водохранилище

Как отмечают экологи, Бурштынское водохранилище – часть Галицкого национального природного парка (НПП) и относится к крупнейшим незамерзающим озерам запада Украины. Ежегодно оно становится пристанищем для тысяч мигрирующих птиц.

Во время осмотра ученые обнаружили большую стаю диких гусей. По словам исследователей, сейчас самая активная фаза миграции диких гусей.

На Бурштынском водохранилище "поселились" миллионы птиц: смотрите видео

Возможно часть серых гусей из этой стаи останется у нас гнездиться, а часть, вместе с белолобыми, будет мигрировать дальше на восток,

– предположили биологи.

Орнитологи рассказали, что серые гуси, которые размножаются в Исландии, зимуют на Британских островах, а выходцы из Центральной Европы зиму пережидают в Испании и Северной Африке. Однако некоторые гуси мигрируют на Балканы, в Турцию и Ирак.

"У нас гнездятся почти на всей территории Украины, преимущественно в поймах рек, и озерах с зарослями камыша. В пределах Галицкого НПП серые гуси начали гнездиться в 2015 – 2016 годах", – отметили исследователи.

Интересно, что серые гуси строят гнезда в короткие сроки – они начинают гнездование в марте, а уже в апреле появляются выводок. Поскольку птенцы растут очень быстро, численность этих птиц постепенно увеличивается, отмечают ученые.