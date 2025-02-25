Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Галицького національного природного парку у Facebook.

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Для чого птахи "захопили" Бурштинське водосховище

Як зазначають екологи, Бурштинське водосховище – частина Галицького національного природного парку (НПП) і належить до найбільших незамерзаючих озер заходу України. Щороку вона стає прихистком для тисяч мігруючих птахів.

Під час огляду науковці виявили велику зграю диких гусей. За словами дослідників, зараз найактивніша фаза міграції диких гусей.

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Можливо частина сірих гусей з цієї зграї залишиться у нас гніздуватися, а частина, разом з білолобими, мігруватиме далі на схід,

– припустили біологи.

Орнітологи розповіли, що сірі гуси, які розмножуються в Ісландії, зимують на Британських островах, а вихідці з Центральної Європи зиму перечікують в Іспанії та Північній Африці. Однак деякі гуси мігрують на Балкани, до Туреччини та Іраку.

"У нас гніздяться майже на всій території України, переважно в заплавах річок, та озерах з заростями очерету. В межах Галицького НПП сірі гуси почали гніздуватися у 2015 – 2016 роках", – зазначили дослідники.

Цікаво, що сірі гуси будують гнізда в короткі терміни – вони починають гніздування в березні, а вже у квітні з’являються виводок. Оскільки пташенята ростуть дуже швидко, чисельність цих птахів поступово збільшується, зазначають науковці.