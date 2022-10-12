В центральных областях – тревога: в Киевской области слышали взрывы, работает ПВО

В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу – сообщают об атаке дронов. В Киевской области уже слышали взрывы.

Сирены в регионах начали раздаваться около 19:45. В телеграм-каналах появилось сообщение о запуске беспилотников в сторону Киевской и Черкасской областей.

Кстати Россияне атаковали Виннитчину 2 дронами-камикадзе: ПВО оба сбила

Впоследствии жители Черкасчины, Киевщины и Виннитчины слышали звуки взрывов. В сети пишут о работе ПВО, однако официальных подтверждений от властей пока нет.

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил, что во время последней воздушной тревоги на севере Ровненской области ПВО сбила вражескую цель.

Где объявили тревогу

Киевская область и Киев,

Винницкая,

Черкасская,

Днепропетровская (отдельный район),

Луганская (тревога с апреля).

В Винницкой области сбили дроны-камикадзе

Российские оккупанты 12 октября атаковали Виннитчину дронами-камикадзе. Системам ПВО удалось их сбить. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в 17:32 сообщал об очередной вражеской атаке по области.

Кстати, в Генштабе ВСУ предупредили, что оккупанты продолжают использовать беспилотники иранского производства "Shahed-136". Есть угроза применения "Шахидов" и с территории Беларуси.