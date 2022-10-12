Сирени в регіонах почали лунати близько 19:45. У телеграм-каналах з'явились повідомлення про запуск безпілотників у бік Київської та Черкаської областей.
До речі Росіяни атакували Вінниччину 2 дронами-камікадзе: ППО обидва збила
Згодом жителі Черкащини, Київщини та Вінниччини чули звуки вибухів. У мережі пишуть про роботу ППО, однак офіційних підтверджень від влади поки немає.
Де оголосили тривогу
- Київська область та Київ,
- Вінницька,
- Черкаська,
- Дніпропетровська (окремий район),
- Луганська (тривога з квітня).
На Вінниччині збили дрони-камікадзе
Російські окупанти 12 жовтня атакували Вінниччину дронами-камікадзе. Системам ППО вдалося їх збити.