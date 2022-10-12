Сирени в регіонах почали лунати близько 19:45. У телеграм-каналах з'явились повідомлення про запуск безпілотників у бік Київської та Черкаської областей.

До речі Росіяни атакували Вінниччину 2 дронами-камікадзе: ППО обидва збила

Згодом жителі Черкащини, Київщини та Вінниччини чули звуки вибухів. У мережі пишуть про роботу ППО, однак офіційних підтверджень від влади поки немає.

Де оголосили тривогу

Київська область та Київ,

Вінницька,

Черкаська,

Дніпропетровська (окремий район),

Луганська (тривога з квітня).

На Вінниччині збили дрони-камікадзе

Російські окупанти 12 жовтня атакували Вінниччину дронами-камікадзе. Системам ППО вдалося їх збити.