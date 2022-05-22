В центре Киева проходит выставка демилитаризованной российской техники

22 мая 2022 , 13:17
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Источник:

"Вечерний Киев"

В историческом центре Киева появилась выставка изуродованной и уничтоженной техники кафиров. Инсталляция показывает, что стоит за ежедневными отчетами Генштаба ВСУ о потерях врага.

Место выставки – на Михайловской площади, вблизи Софии – также выбрали неслучайно. Там бывают и иностранные журналисты и дипломаты.

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На Михайловской площади в Киеве можно рассмотреть уничтоженные русские:

  • танк Т-72Б3,
  • башню от БМД-4,
  • машину РЭБ и часть внедорожника "Тигр".

Все это наши воины превратили в экспонаты Национального военно-исторического музея Украины.

Эту технику специально привезли на Михайловскую площадь, чтобы показать – ВСУ – это мощная сила, это профессиональная сила. За последние 8 лет украинцы смогли натренироваться непосредственно в боевых условиях для уничтожения любого врага, который не зашел бы на нашу землю,
– рассказал научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Дмитрий Махтаров.

В центре Киева проходит выставка уничтоженной российской техники / Фото ZN.UA

Потери врага

По состоянию на 22 мая потери российских оккупантов составили 29 050 человек. За сутки это количество увеличилось на 200 человек.

Актуальные потери врага на 22 мая

  • личного состава – примерно около 29 050 (+200) человек,
  • танков – 1 285 (+7) единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 141 (+25) единиц,
  • артиллерийских систем – 599 (+3) единиц,
  • РСЗО – 201 единица,
  • средства ПВО – 93 единицы,
  • самолетов – 204 единицы,
  • вертолетов – 170 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) единиц,
  • крылатые ракеты – 107 (+3) единиц,
  • корабли и катера 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) единицы,
  • специальная техника – 43 единицы,
  • вертолетов – 170 (+1) единиц.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Какая ситуация на фронтах: данные Генштаба ВСУ

  • В Северском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.
  • На Слобожанском направлении кафиры ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу.
  • В Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
  • На Бахмутском направлении , при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и в Южнобужском направлении.
  • На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

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Автор: Альона Захарова