В центре Киева проходит выставка демилитаризованной российской техники
Источник:"Вечерний Киев"
В историческом центре Киева появилась выставка изуродованной и уничтоженной техники кафиров. Инсталляция показывает, что стоит за ежедневными отчетами Генштаба ВСУ о потерях врага.
Место выставки – на Михайловской площади, вблизи Софии – также выбрали неслучайно. Там бывают и иностранные журналисты и дипломаты.
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На Михайловской площади в Киеве можно рассмотреть уничтоженные русские:
- танк Т-72Б3,
- башню от БМД-4,
- машину РЭБ и часть внедорожника "Тигр".
Все это наши воины превратили в экспонаты Национального военно-исторического музея Украины.
Эту технику специально привезли на Михайловскую площадь, чтобы показать – ВСУ – это мощная сила, это профессиональная сила. За последние 8 лет украинцы смогли натренироваться непосредственно в боевых условиях для уничтожения любого врага, который не зашел бы на нашу землю,
– рассказал научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Дмитрий Махтаров.
В центре Киева проходит выставка уничтоженной российской техники / Фото ZN.UA
Потери врага
По состоянию на 22 мая потери российских оккупантов составили 29 050 человек. За сутки это количество увеличилось на 200 человек.
Актуальные потери врага на 22 мая
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личного состава – примерно около 29 050 (+200) человек,
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танков – 1 285 (+7) единиц,
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боевых бронированных машин – 3 141 (+25) единиц,
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артиллерийских систем – 599 (+3) единиц,
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РСЗО – 201 единица,
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средства ПВО – 93 единицы,
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самолетов – 204 единицы,
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вертолетов – 170 (+1) единиц,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) единиц,
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крылатые ракеты – 107 (+3) единиц,
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корабли и катера 13 единиц,
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автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) единицы,
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специальная техника – 43 единицы,
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вертолетов – 170 (+1) единиц.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Какая ситуация на фронтах: данные Генштаба ВСУ
- В Северском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.
- На Слобожанском направлении кафиры ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу.
- В Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
- На Бахмутском направлении , при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и в Южнобужском направлении.
- На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.