В центре Киева вспыхнул пожар на 8 этаже: кадры с места происшествия
В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке. На месте работали пожарные и спасатели.
В Киеве вспыхнул пожар в одной из квартир на 8 этаже. спасатели эвакуировали из здания 5 человек.
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Было сильное задымление
Пожар вспыхнул в районе центра столицы. Возгорание произошло на кухне одной из квартир на 8 этаже.
К счастью, жертв и пострадавших нет
Причины и последствия будут устанавливать правоохранители.
В Киеве вспыхнул пожар: смотрите фото
В Киеве возле станции метро Зверинецкая загорелся автомобиль поздно вечером 16 октября. Пожар оперативно ликвидировали, на месте работали спасатели и полиция, причины устанавливали правоохранители.
Под Киевом на 12 октября вспыхнул ресторан. Пожар возник в загородном ресторанном комплексе.
Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области сообщило, что им о пожаре сообщили в 05:33 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района. Огонь вспыхнул в селе Романков Козинской территориальной общины.