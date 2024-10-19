В центре Луганска уничтожен российский военный преступник, – ГУР
Источник:ГУР МО
В центре Луганска ликвидирован российский военный преступник. Речь идет о майоре Дмитрии Первухе.
Соответствующую информацию сообщили в ГУР МО Украины. Так, об этом в разведывательном ведомстве рассказали в субботу, 19 октября.
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Ликвидирован российский военный преступник
В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 18 октября 2024 года около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль "УАЗ Патриот".
Разведчики отметили, что внутри машины находился офицер армии страны-агрессора – майор Первуха Дмитрий Владимирович.
В результате взрыва причастен к военным преступлениям захватчик – уничтожен,
– говорится в сообщении.
По данным ГУР, Первуха находился на службе подчиненного генштаба вооруженных сил России 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации в Новосибирске.
Также разведчики сообщили, что на оккупированных территориях Украины майор Первуха был в должности так называемого начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы.
"ГУР МО напоминает – за каждое преступление против Украины будет справедливое возмездие", – подчеркнули в пресс-службе разведки.