В центре Луганска уничтожен российский военный преступник, – ГУР

В центре Луганска ликвидирован российский военный преступник. Речь идет о майоре Дмитрии Первухе.

Соответствующую информацию сообщили в ГУР МО Украины. Так, об этом в разведывательном ведомстве рассказали в субботу, 19 октября.

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Ликвидирован российский военный преступник

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 18 октября 2024 года около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль "УАЗ Патриот".

Разведчики отметили, что внутри машины находился офицер армии страны-агрессора – майор Первуха Дмитрий Владимирович.

В результате взрыва причастен к военным преступлениям захватчик – уничтожен,

– говорится в сообщении.

По данным ГУР, Первуха находился на службе подчиненного генштаба вооруженных сил России 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации в Новосибирске.

Также разведчики сообщили, что на оккупированных территориях Украины майор Первуха был в должности так называемого начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы.

"ГУР МО напоминает – за каждое преступление против Украины будет справедливое возмездие", – подчеркнули в пресс-службе разведки.