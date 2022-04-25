В центре Москвы задержан мужчина с плакатом "Христос за мир"
25 апреля 2022 , 00:27Читати новину українською
Россия продолжает подавлять любые протесты против войны. Как всегда в случаях с россиянами, дело дошло до полного абсурда.
Россиянин Андрей Крюков на Пасху решил выступить против войны в Украине. Упоминание Христа на плакате не уберегло его от задержания.
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Задержание одинокого митингующего
Крюков вышел в центр Москвы с плакатом "Христос за мир". Долго его акция не продолжалась – его задержали и доставили в управление, где будут объяснять основы религиозного воспитания России.
Россиянин с плакатом "Христос за мир" / Фото из соцсетей
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