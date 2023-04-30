В центре Москвы заметили беспилотник, а в городе появились листовки с Будановым и Малюком

В России продолжается нашествие "неопознанных летающих объектов". На этот раз в сети пишут о якобы беспилотнике в Москва-сити – в самом центре российской столицы.

Очевидно, теперь у россиян панический страх перед объектами в небе, такими, как дроны. О замеченном беспилотнике массово пишут российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Что происходит в Москве

Российские паблики в привычной манере пишут о "неопознанном объекте" в небе над столицей страны-террориста. Очевидно, им "тревожно" из-за беспилотника над Москвой. Официальной информации о "московском НЛО" пока нет.

Тревожное "НЛО" над Москвой: смотрите видео

Между тем, в российской столице заметили фото руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка, которые передают "привет" оккупантам. На одних листовках фото главного украинского разведчика с подписью "Наш президент", а на другом фото Буданова и Малюка с подписью "Как дела?".

Буданов и Малюк передают горячие поздравления россиянам в Москве / Фото NEXTA

Нашествие "неопознанных летающих объектов" в Москве

В Главном управлении разведки призвали россиян находиться подальше от военных преступников и военных объектов 9 мая, "которые могут использоваться в агрессии так называемой России против Украины". Кроме того, россиян призвали не идти на парад из-за опасности.

Днем 28 апреля российские СМИ распространили информацию, что командующий самолетом Boeing якобы заметил маленький дрон во время посадки самолета в аэропорт Шереметьево в Москве. Однако посадка самолета произошла беспрепятственно.

Накануне неизвестный добрый беспилотник был замечен также в Подмосковье. Как передают российские СМИ, жители региона "сильно перепугались" и сообщили об этом в полицию. Сейчас российские правоохранители якобы выясняют, откуда взялся этот дрон.

И это все происходит на фоне того, что россияне фиксируют "нашествие НЛО" в ряде других областей, в частности, в Белгородской, Брянской, Курской и т.д.