В Севастополе прогремел взрыв: могло прилететь по одной из крупнейших баз вмф России
В оккупированном Севастополе 1 августа произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что "гриб" из дыма виден даже в центре города.
Похоже, что в Крыму таки спокойно этим летом не будет. О новых взрывах в Севастополе начали сообщать около 18:00 в местных телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.
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В центре Севастополя какой-то бабы, слышно было даже в Балаклаве. Из центра Севастополя также виден "гриб" из дыма,
– говорится в сообщении.
Также сообщают о прилете где-то в районе Сахарной Головки.
Впоследствии стало известно, что взрыв произошел где-то рядом с теплоэлектростанцией.
Вероятно, прилет по складам оккупантов
Телеграмм-каналы также пишут, что вблизи Балаклавы в сторону Ялтинского кольца выехала бригада пожарных с мигалками.
Указывают, что в районе Сахарной Головки расположены русские склады.
В месте вероятно попадания расположены военные склады россиян / Скриншот GoogleMaps
Рядом расположена база вмф России
В сети пишут, что прилет случился вблизи города Балаклава, где находится одна из крупных баз Военно-морской флот России.
Очевидно, взрыв действительно был мощным – фото, которые распространяют пользователи из разных уголков Севастополя, этому подтверждение.
После взрыва образовался "гриб" из дыма, который виден за десятки километров / Фото из телеграмм-каналов
Как оправдывается оккупационная власть
Так называемый губернатор Севастополя Розвожаев поспешил всех успокоить, мол, это был сбивший беспилотник. Более того, тот говорит, что дым в форме "гриба" – это следствие того, что загорелась трава от падения обломков дрона.
"В Севастополе в районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА, на земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники", – отметил Розвожаев.
Очень и очень правдоподобная версия пропагандистов, эту версию пусть подают на стол Путину, а в Крыму люди видят все своими глазами.
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- Последние несколько месяцев на оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы. Зачастую они связаны с работой украинских военных, которые наносят удары по местам скопления россиян, их техники и складов с боеприпасами, иногда работа партизан.
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