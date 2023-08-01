В Севастополе прогремел взрыв: могло прилететь по одной из крупнейших баз вмф России

В оккупированном Севастополе 1 августа произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что "гриб" из дыма виден даже в центре города.

Похоже, что в Крыму таки спокойно этим летом не будет. О новых взрывах в Севастополе начали сообщать около 18:00 в местных телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

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В центре Севастополя какой-то бабы, слышно было даже в Балаклаве. Из центра Севастополя также виден "гриб" из дыма,

– говорится в сообщении.

Также сообщают о прилете где-то в районе Сахарной Головки.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел где-то рядом с теплоэлектростанцией.

Вероятно, прилет по складам оккупантов

Телеграмм-каналы также пишут, что вблизи Балаклавы в сторону Ялтинского кольца выехала бригада пожарных с мигалками.

Указывают, что в районе Сахарной Головки расположены русские склады.



В месте вероятно попадания расположены военные склады россиян / Скриншот GoogleMaps

Рядом расположена база вмф России

В сети пишут, что прилет случился вблизи города Балаклава, где находится одна из крупных баз Военно-морской флот России.

Очевидно, взрыв действительно был мощным – фото, которые распространяют пользователи из разных уголков Севастополя, этому подтверждение.



После взрыва образовался "гриб" из дыма, который виден за десятки километров / Фото из телеграмм-каналов

Как оправдывается оккупационная власть

Так называемый губернатор Севастополя Розвожаев поспешил всех успокоить, мол, это был сбивший беспилотник. Более того, тот говорит, что дым в форме "гриба" – это следствие того, что загорелась трава от падения обломков дрона.

"В Севастополе в районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА, на земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники", – отметил Розвожаев.

Очень и очень правдоподобная версия пропагандистов, эту версию пусть подают на стол Путину, а в Крыму люди видят все своими глазами.

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