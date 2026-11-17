17 ноября, 18:32
Обновлено - 18:46, 17 ноября
В центре Винницы прогремел взрыв: в одном из зданий возник пожар
Во вторник, 17 ноября, Россия совершила атаку на украинские города с помощью ударных БПЛА. В центре Винницы прогремел взрыв.
Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.
Какие последствия удара?
Вечером 17 ноября страна-агрессорка запустила по Виннице ударные беспилотники. В центре города прогремел взрыв.
В одном из зданий возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. Моргунов призвал граждан не игнорировать воздушные тревоги.
Где сейчас угроза: смотрите карту
В тот же день страна-агрессор атаковала западные регионы. По сообщениям главы Тернопольской ОГА Тараса Пастуха, тревога в городе длилась около 4,5 часов. На Тернополь летели 34 беспилотника.