Во вторник, 17 ноября, Россия совершила атаку на украинские города с помощью ударных БПЛА. В центре Винницы прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Какие последствия удара?

Вечером 17 ноября страна-агрессорка запустила по Виннице ударные беспилотники. В центре города прогремел взрыв.

В одном из зданий возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. Моргунов призвал граждан не игнорировать воздушные тревоги.

Где сейчас угроза: смотрите карту

В тот же день страна-агрессор атаковала западные регионы. По сообщениям главы Тернопольской ОГА Тараса Пастуха, тревога в городе длилась около 4,5 часов. На Тернополь летели 34 беспилотника.