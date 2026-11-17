Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

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Які наслідки удару?

Ввечері 17 листопада країна-агресорка запустила по Вінниці ударні безпілотники. У центрі міста прогримів вибух. В одній із будівель виникла пожежа.

Інформація про постраждалих не надходила. Моргунов закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги.

Де зараз загроза: дивіться карту

Того ж дня країна-агресорка атакувала західні регіони. За повідомленнями голови Тернопільської ОДА Тараса Пастуха, тривога у місті тривала близько 4,5 години. На Тернопіль летіли 34 безпілотники.