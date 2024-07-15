В Харьковской области – аварийные отключения: что произошло
15 июля 2024, 12:59Читати новину українською
В отдельных районах Харьковщины применены аварийные отключения в сетях облэнерго. В "Укрэнерго" объяснили причину этих ограничений.
В части Харьковщины – аварийные отключения света, а в других районах действуют графики.
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Почему на Харьковщине ужесточили ограничения
В компании "Укрэнерго" объяснили, что аварийные отключения ввели, чтобы не допустить перегрузки сетей облэнерго.
Информацию об отключении в вашем районе проверяйте на сайте облэнерго,
– уточнили там.